Мир на грани ядерного уничтожения – заявление ООН. Фото: rcrs.sumdu.edu.ua

https://racurs.ua/n160738-mir-na-grani-yadernogo-unichtojeniya-zayavlenie-oon.html

Ракурс

Ядерное оружие угрожает миру полным его уничтожением. Такое заявление сделал генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш.

Он в очередной раз выступил за уничтожение ядерного оружия. Об этом представитель ООН написал в своем профиле в Twitter.

Пришло время рассеять облако ядерного конфликта, уничтожить ядерные вооружения в мире, открыть новую эру доверия и мира, — призвал Гутерреш.

По его словам, в настоящее время в мире около 14 тыс. ядерных вооружений. Свое заявление Гутерреш сделал по случаю Международного дня борьбы за полное уничтожение ядерного оружия, который отмечается 26 сентября.

Сейчас к странам так называемого ядерного клуба относятся США, Китай, Россия, Франция, Индия, Израиль, Пакистан, Великобритания и Северная Корея.

Согласно исследованию Международной кампании за отказ от ядерного оружия (ICAN), расходы государств мира, имеющих ядерное оружие, на эти виды вооружений выросли на 1,4 млрд долл. в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

Напомним, в феврале 2021 года президент Владимир Зеленский высказался против возвращения Украины ядерного оружия, однако считает ошибкой отказ от него в 90-х годах прошлого века.