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Ракурс
Мир на грани ядерного уничтожения – заявление ООН. Фото: rcrs.sumdu.edu.ua

Мир на грани ядерного уничтожения — заявление ООН

26 сен 2021, 13:20
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Ядерное оружие угрожает миру полным его уничтожением. Такое заявление сделал генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш.

Он в очередной раз выступил за уничтожение ядерного оружия. Об этом представитель ООН написал в своем профиле в Twitter.

Пришло время рассеять облако ядерного конфликта, уничтожить ядерные вооружения в мире, открыть новую эру доверия и мира, — призвал Гутерреш.

По его словам, в настоящее время в мире около 14 тыс. ядерных вооружений. Свое заявление Гутерреш сделал по случаю Международного дня борьбы за полное уничтожение ядерного оружия, который отмечается 26 сентября.

Сейчас к странам так называемого ядерного клуба относятся США, Китай, Россия, Франция, Индия, Израиль, Пакистан, Великобритания и Северная Корея.


Согласно исследованию Международной кампании за отказ от ядерного оружия (ICAN), расходы государств мира, имеющих ядерное оружие, на эти виды вооружений выросли на 1,4 млрд долл. в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

Напомним, в феврале 2021 года президент Владимир Зеленский высказался против возвращения Украины ядерного оружия, однако считает ошибкой отказ от него в 90-х годах прошлого века.

Источник: Ракурс


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