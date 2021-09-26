Чи допомагає щеплення від грипу проти COVID-19, розповіли вчені. Фото: khoda.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n160740-chy-dopomagaie-scheplennya-vid-grypu-proty-covid-19-rozpovily-vcheni.html

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Коронавірус у світі продовжує активно поширюватися. Вчені запевняють, що вакцина від грипу допомагає організму захиститися від COVID-19 і уникнути важкого перебігу хвороби.

Під час дослідження вчені проаналізували 75 тис. медичних карт пацієнтів з різних країн. Результати дослідження опубліковані на medRxiv.

Пацієнтів для дослідження відібрали з урахуванням віку, статі та стану здоров’я. Як виявилося, існує статистична залежність між ризиком тяжкого перебігу COVID-19 і щепленням від грипу.

У нещеплених від грипу пацієнтів на 40% збільшився ризик бути госпіталізованим з коронавірусом, ніж у щеплених. Те ж саме стосується і різних побічних ефектів коронавірусу, включаючи проблеми з серцево-судинною системою і виникненням тромбів.

За словами вчених, вакцини від грипу мають захисний ефект для тих, хто вже захворів COVID-19. Вони можуть допомогти людям, які з тих чи інших причин не можуть зробити щеплення саме від коронавірусу.

Нагадаємо, коронавірус може викликати вироблення імунною системою так званих аутоантитіл. В кінцевому підсумку вони можуть вражати здорові тканини та викликати запальні захворювання. Такі наслідки виникали після важкої форми коронавірусу. Експерти закликали людей зробити щеплення від коронавірусної інфекції.

Джерело: medRxiv