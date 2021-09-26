Ведмедик Меркель. Фото: The Washington Post

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Ракурс

Ангела Меркель, канцлер Німеччини, залишає свою посаду. На честь цього в Німеччині створили партію плюшевих ведмедиків у вигляді канцлерки, яка перебувала на чолі держави 16 років.

Усю серію ексклюзивних іграшок уже розкупили. Про це пише The Washington Post.

Повідомляється, що іграшка була випущена обмеженим тиражем у 500 штук. Сама Ангела Меркель отримає свого ведмедика на церемонії виборів у Німеччині. Вартість унікального ведмедика складає 189 євро.

За висотою ведмедик сягає 38 см, на нижній частині лапки іграшки вишита цифра 16 — це роки перебування Меркель на посаді. Ведмідь має біляву перуку як у канцлера, його також прикрасили бісерним намистом кольорів німецького прапора. Лапи ведмедя розташовані в «Merkel-Raute» — фірмовому жесті Меркель. Також ведмедик носить традиційний костюм, схожий на костюм канцлерки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Німеччині онлайн-магазини дорогоцінних металів почали пропонувати нові сувенірні монети з чистого золота. Вони унікальні тим, що на них у профіль зображено портрет канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка скоро покине свій пост.

Джерело: Washington Post