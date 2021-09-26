Вибори у Харкові. Фото: Зеркало тижня

https://racurs.ua/ua/n160745-vybory-v-harkovi-odnomu-z-kandydativ-vidmovyly-u-reiestraciyi.html

Ракурс

Вибори в Харкові розпочнуться вже 31 жовтня. Харківська міська територіальна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидату на посаду мера міста.

Причиною відмови стало надання неповного пакета документів. Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.

У реєстрації відмовили самовисуванцю Віктору Кеммелю. Чоловік не додав до пакета документів згоду на оприлюднення біографічних відомостей та обробку персональних даних у зв’язку з участю в місцевих виборах. Окрім цього, він не подав документи про внесення грошової застави, автобіографію на паперовому носії та в електронному вигляді, фото та копії паспорта.

Наразі заявки на участь у виборчих перегонах подали:

лідер харківського осередку «Національного корпусу» Костянтин Немічев;

колишній мер Харкова й екс-голова Харківської ОДА Михайло Добкін;

депутат Харківської облради від ОПЗЖ Валерій Говоров;

депутат Харківської міськради від Партії Шарія Володимир Плетньов;

екс-депутат Харківської міськради від Партії регіонів Дмитро Маринін;

Підприємець і член партії «Наш край» Олександр Кондрусик.

Зокрема, партія «Блок Кернеса» висуватиме на посаду виконувача обов’язки мера Харкова Ігоря Терехова. Партія «Європейська солідарність» висунула кандидатом на пост мера Харкова депутата Харківської облради Олександра Скорика.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибори в Харкові проходитимуть за участі кандидата від проукраїнських сил, який стане конкурентом Михайлу Добкіну та Ігорю Терехову.