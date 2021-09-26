Усик. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n160746-dumau-vin-zahoche-usyk-poklykav-djoshua-do-kyieva-na-revansh.html

Ракурс

Бій Усика і Джошуа закінчився тріумфальною перемогою українського боксера. Чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик зізнався, що готовий провести ще один поєдинок з Ентоні Джошуа.

Про це він розповів під час прес-конференції.

Реванш проти Джошуа? Хотів би провести його в Києві. Чи наважиться Ентоні? Думаю, що він захоче другого поєдинку, — заявив боксер.

36-річний спортсмен у ніч на 26 вересня здобув перемогу над британцем. Сутичка тривала 12 раундів, судді віддали перемогу українцеві. Олександр Усик забрав у Ентоні Джошуа чотири чемпіонські пояси. Тепер в активі українського важкоатлета 19 перемог в 19 поєдинках.

Джошуа зазнав другої поразки в кар'єрі. Першим, хто зумів здолати британця, став американець Енді Руїс-молодший. У матчі-реванші Джошуа повернув втрачені титули. Українець ставав абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі. До зустрічі в Джошуа боксер Усик провів усього два поєдинки у важкій ваговій категорії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бій Олександра Усика й Ентоні Джошуа відбувся на арені «Тоттенхем» у Лондоні 25 вересня. Для українця цей поєдинок був першим чемпіонським у суперважкій вазі. Усик переміг одноголосним рішенням суддів — у кінці поєдинку він активізувався і провів низку результативних атак, які в підсумку схилили результат на його користь.