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Ракурс
Война на Донбассе. Фото: istock

Украинские бойцы подорвались на Донбассе

26 сен 2021, 18:57
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Война на Донбассе продолжается — украинские военные подорвались на неизвестном устройстве, в результате чего один боец ​​погиб, еще один получил осколочное ранение.

Сейчас состояние выжившего военного оценивают как средней тяжести. Об этом сообщили в штабе ООС.

Его доставили в больницу, где медики оказывают ему необходимую помощь. В штабе добавили, что с начала суток, 26 сентября, боевики три раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).


В частности, огонь открывали огонь в направлении Лебединского, Марьинки и населенного пункта Нью-Йорк. В штабе указывают, что украинские военные открыли огонь в ответ и заставили противника прекратить огневую активность.

Напомним, ранее мы сообщали, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный рассказал о планах по модернизации советского вооружения.

Источник: Ракурс


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