Украинские бойцы подорвались на Донбассе

Война на Донбассе. Фото: istock

https://racurs.ua/n160748-ukrainskie-boycy-podorvalis-na-donbasse.html

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Война на Донбассе продолжается — украинские военные подорвались на неизвестном устройстве, в результате чего один боец ​​погиб, еще один получил осколочное ранение.

Сейчас состояние выжившего военного оценивают как средней тяжести. Об этом сообщили в штабе ООС.

Его доставили в больницу, где медики оказывают ему необходимую помощь. В штабе добавили, что с начала суток, 26 сентября, боевики три раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В частности, огонь открывали огонь в направлении Лебединского, Марьинки и населенного пункта Нью-Йорк. В штабе указывают, что украинские военные открыли огонь в ответ и заставили противника прекратить огневую активность.

Напомним, ранее мы сообщали, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный рассказал о планах по модернизации советского вооружения.