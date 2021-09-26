Готовность Украины к вступлению в НАТО оценили в Генштабе

Вступление Украины в НАТО. Фото: RT

https://racurs.ua/n160749-gotovnost-ukrainy-k-vstupleniu-v-nato-ocenili-v-genshtabe.html

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Вступление Украины в НАТО будет зависеть от западных партнеров и решения Альянса, поскольку страна уже внедрила стандарты НАТО и полностью готова к вступлению.

Такое мнение высказал главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью «Радио Свобода».

По его словам, Украина уже воплотила стандарты в вопросах управления, планирования и подготовки.

Мы полностью уже фактически разработали те стандарты, по которым выполняет задачи НАТО. Но этого мало. Для того, чтобы мы стали частью НАТО, необходимо, по моему мнению, политическое решение. Мы уже готовы. Можем так сказать, — заявил Залужный.

Кроме того, ради стандартов НАТО в Украине были разделены руководящие должности в ВСУ — главнокомандующего ВСУ, начальника Генштаба ВСУ, командующего Операцией объединенных сил. И все эти разделенные должности — это следствие движения в сторону НАТО и цивилизованных отношений.

Теперь я как главнокомандующий ВСУ отвечаю за боевую готовность, за подготовку и за применение ВСУ, — добавил главнокомандующий.



Напомним, ранее мы сообщали, что Украина станет членом НАТО — такое заявление во время саммита «Крымской платформы» сделал заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирче Джоанэ. Представитель военно-политического блока подтвердил решение Бухарестского саммита и заявил, что Киев и Тбилиси пополнят ряды НАТО.

Источник: Радио Свобода