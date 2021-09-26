Меркель. Фото: DW

https://racurs.ua/n160750-partiya-merkel-sdaet-poyavilis-predvaritelnye-rezultaty-vyborov-v-germanii.html

Ракурс

Выборы в Германии завершились. Согласно результатам экзит-полов, социал-демократы незначительно опережают консерваторов.

Всего в Бундестаг нового созыва проходят шесть политических сил — социально-демократическая партия Германии (СДПГ), консерваторы ХДС/ХСС, «Зеленые», «Свободная демократическая партия», «Альтернатива для Германии» и «Левая партия».

Согласно экзит-полу канала ZDF, на выборах лидирует СДПГ, которая набирает 26% голосов, за ней с небольшим отставанием идет консервативный блок ХДС/ХСС во главе с Армином Лашетом — 24%, третье место заняли «Зеленые» — 14,5%. Либеральная «Свободная демократическая партия Германии» получила 12%, правопопулистская «Альтернатива для Германии» — 10%.

По данным экзит-пола ARD, у ХДС/ХСС и социал-демократов равное количество голосов — по 25%. «Свободная демократическая партия» (FDP) и «Альтернатива для Германии» (AfD) набирают по 11% голосов, у «Зеленых» — 15%.

Напомним, ранее мы сообщали, что канцлер Германии Ангела Меркель выступила на последнем заседании Бундестага перед выборами 26 сентября. Она охарактеризовала будущее волеизъявления немцев как выбор дальнейшего направления развития страны.