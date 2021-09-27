«Потойбічна» фотографія перемогла на конкурсі кращих астрономічних знімків року

«Потойбічна» фотографія перемогла на конкурсі кращих астрономічних знімків рокуhttps://racurs.ua/ua/n160754-potoybichna-fotografiya-peremogla-na-konkursi-kraschyh-astronomichnyh-znimkiv-roku.htmlРакурс
Найкращу астрономічну фотографію року обрали в межах 13-го конкурсу Astronomy Photographer of the Year.
Фотографії-переможці були показані на віртуальній церемонії нагородження. Про це повідомляє прес-служба Гринвіцької обсерваторії (Велика Британія).
Знімок зробив Шучан Донг з Китаю під час кільцевого сонячного затемнення з регіону Алі в Тибеті 21 червня 2020 року. Фотографія, названа «Золоте кільце», виглядає саме так — коло світла на тлі темного, похмурого неба.
Судді конкурсу високо оцінили знімок за поєднання науки, мистецтва і технологічної винахідливості в астрономічній фотографії.
Один з них назвав його «похмурим, спокійним, прекрасно знятим і майстерно обробленим».
Створюється відчуття, що ви могли б дотягнутися до неба і надіти це на палець, — наголосив суддя.
Переможці конкурсу отримують грошову винагороду, а їх фотографії експонуються в Національному морському музеї в Гринвічі.
«Золоте кільце» Донга також посіло перше місце в номінації конкурсу «Наше Сонце». Інші визнані фотографії в категорії показують деталі поверхні Сонця та зовнішньої атмосфери.