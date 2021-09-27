Мером Берліна стане екс-міністр, викрита в плагіаті

https://racurs.ua/ua/n160763-merom-berlina-stane-eks-ministr-vykryta-v-plagiati.html

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Бургомістром Берліна за підсумками земельних виборів, які відбулися 26 вересня одночасно з парламентськими, стане колишній міністр Німеччини у справах сім’ї та молоді Франциска Гіффай.

Раніше її викрили в плагіаті при написанні дисертації.

На виборах до парламенту Берліна перемогла Соціал-демократична партія Німеччини з Гіффай на чолі списку. Вона отримала 21,4% голосів, у «зелених» виявилося 18,9%, у християнсько-демократичної партії — 18,1%, у «лівих» — 14%, у неонацистів з «Альтернативи для Німеччини» — 8%, у «Вільній демократичній партії» — 7,2%.

У червні комісія Вільного університету Берліна позбавила Гіффай докторського ступеня. Президія університету одноголосно ухвалила таке рішення після консультацій і перевірки дисертації Гіффен. Перед цим вона подала у відставку з посади міністра через звинувачення в плагіаті.

Згідно з висновком, науковий ступінь Гіффай отримала за допомогою «введення в оману щодо самостійності її наукової роботи». У роботі були використані тексти і посилання інших авторів без відповідних вказівок.

43-річна Гіффай очолювала Федеральне міністерство у справах сім’ї, людей похилого віку, жінок та молоді. Чинний мер Берліна соціал-демократ Міхаель Мюллер не балотувався на посаду знову.

Раніше Гіффай розглядали як очільницю СДПН на національному рівні.

Нагадаємо, що на виборах до Бундестагу перемогла Соціал-демократична партія Німеччини, набравши 25,7% голосів; блок ХДС/ХСС отримав 24,1%, партія Союз 90/Зелені — 14,8%.

Головні претенденти на пост канцлера ФРН — Олаф Шольц і Армін Лашет — заявили про готовність сформувати новий уряд Німеччини. Ангела Меркель, яка була канцлеркою упродовж 16 років, поки що обійматиме свою посаду лише тимчасово.