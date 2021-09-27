Землетрус на Криті. Фото: The Watchers

https://racurs.ua/ua/n160762-potujnyy-zemletrus-potroschyv-turystychnyy-ostriv-kryt-foto-video.html

Ракурс

Землетрус на Криті потрощив фасади історичних будівель та налякав туристів, які традиційно стікаються на грецький острів.

Сила підземних поштовхів складала близько 6 балів за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє The Watchers.

Землетрус почався о 9.17 сьогодні, 27 вересня. За описом свідків, він тривав кілька хвилин і був відчутний по всій території острова. За першими оцінками Інституту геодинаміки, сила землетрусу становила 5,8 бала, епіцентр знаходився за 78 кілометрів від столиці Іракліон.

Інформація про руйнування тільки починає надходити, про жертви й постраждалих наразі невідомо. Уже очевидно, що пошкоджено чимало фасадів будівель, повідомляють про значні руйнування церкви в Руссохорії, ближче до центру острова.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що землетрус в Україні 22 вересня відчули мешканці Тернопільської, Хмельницької, Вінницької та Чернівецької областей.

Джерело: The Watchers