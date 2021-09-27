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Ракурс
Землетрус на Криті. Фото: The Watchers

Потужний землетрус потрощив туристичний острів Крит (ФОТО, ВІДЕО)

27 вер 2021, 10:46
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Землетрус на Криті потрощив фасади історичних будівель та налякав туристів, які традиційно стікаються на грецький острів.

Сила підземних поштовхів складала близько 6 балів за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє The Watchers.

Землетрус на Криті. Фото: The Watchers

Землетрус почався о 9.17 сьогодні, 27 вересня. За описом свідків, він тривав кілька хвилин і був відчутний по всій території острова. За першими оцінками Інституту геодинаміки, сила землетрусу становила 5,8 бала, епіцентр знаходився за 78 кілометрів від столиці Іракліон.

Землетрус на Криті. Фото: The Watchers

Землетрус на Криті. Фото: The Watchers

Землетрус на Криті. Фото: The Watchers

Інформація про руйнування тільки починає надходити, про жертви й постраждалих наразі невідомо. Уже очевидно, що пошкоджено чимало фасадів будівель, повідомляють про значні руйнування церкви в Руссохорії, ближче до центру острова.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що землетрус в Україні 22 вересня відчули мешканці Тернопільської, Хмельницької, Вінницької та Чернівецької областей.

Джерело: The Watchers

Джерело: Ракурс


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