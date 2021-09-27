Землетрясение на Крите. Фото: The Watchers

https://racurs.ua/n160762-moschnoe-zemletryasenie-razgromilo-turisticheskiy-ostrov-krit-foto-video.html

Ракурс

Землетрясение на Крите разгромило фасады исторических зданий и напугало туристов, которые традиционно стекаются на греческий остров.

Сила подземных толчков составляла около 6 баллов по шкале Рихтера. Об этом сообщает The Watchers.

Землетрясение началось в 9.17 сегодня, 27 сентября. По словам очевидцев, оно длилось несколько минут и ощущалось по всей территории острова. По первым оценкам Института геодинамики, сила землетрясения составила 5,8 балла, эпицентр находился в 78 километрах от столицы Ираклион.

Информация о разрушении только начинает поступать, о жертвах и пострадавших пока неизвестно. Уже очевидно, что повреждено немало фасадов зданий, сообщают о значительных разрушениях церкви в Руссохории, ближе к центру острова.

Напомним, ранее мы сообщали, что землетрясение в Украине 22 сентября почувствовали жители Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областей.

Источник: The Watchers