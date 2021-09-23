Землетрясение в Украине. Фото: molbuk.ua

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Ракурс

Землетрясение в Украине 22 сентября ощутили жители Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областей.

Очаг подземных толчков находился на Тернопольщине в районе города Чортков на глубине 6 км. По классификации это землетрясение относится к умеренным и ощущается людьми внутри помещения. Во время таких толчков предметы, которые висят, сильно колеблются. Об этом сообщила пресс-служба Главного центра специального контроля.

Землетрясение зафиксировали в 6.17, оно было магнитудой 4,3. Пока отсутствуют сообщения о жертвах или разрушениях.

Жители вышеуказанных областей пишут в социальных сетях, что трясло изрядно. Пишут, что «такое ощущение, что каток проехал по улице» и указывают на то, что кровати вздрагивали.

Напомним, землетрясение в Донецкой области 19 сентября зарегистрировали специалисты. Магнитуда по шкале Рихтера составила 3,3 балла. Эпицентр землетрясения находился в Добропольском районе Донецкой области, в 12 км на юго-запад от города Доброполье.