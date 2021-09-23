Пропасть под железной дорогой на Буковине "ожила" — движение поездов снова остановили

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Ракурс

На Буковине произошло новое проседание земли под железной дорогой между селами Новоселица и Мамалыга.

Ночью 23 сентября поезд Чернигов — Черновцы направили объездным путем, через Тернополь и Залещики. Он задерживается на два часа. Этим путем направили все поезда в столицу, сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Пропасть в начале недели засыпали несколькими вагонами щебня (200 куб. м) и разрешили курсирование поездов с меньшей скоростью.

Но диаметр новой ямы под колеей снова немалый — пять метров, сообщает «Суспільне». Геодезисты должны решить, безопасно ли в дальнейшем ездить на том участке поездам.

После первого провала геологи рассказывали, что земля на участке обваливается, потому что у почве преобладает известняк, который подмывают подземные воды. Участок, который засыпали, является безопасным, однако из-за подмывания почвы возможны обвалы в других местах.