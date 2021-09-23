Провалля під залізницею на Буковині “ожило” — рух потягів знову припинили

https://racurs.ua/ua/n160580-provallya-pid-zaliznyceu-na-bukovyni-ojylo-ruh-potyagiv-znovu-zupynyly.html

Ракурс

На Буковині сталося нове просідання землі під залізницею між селами Новоселиця і Мамалига.

Вночі 23 вересня поїзд Чернігів — Чернівці спрямували об’їзним шляхом, через Тернопіль та Заліщики. Він затримуватиметься на дві години. Цим шляхом спрямували усі поїзди до столиці, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Провалля день тому засипали кількома вагонами щебеню (200 куб. м) й дозволили курсування потягів з меншою швидкістю.

Але діаметр нової ями під колією знову чималий — п’ять метрів, повідомляє «Суспільне». Геодезисти повинні вирішити, чи безпечно надалі їздити на тій ділянці поїздам.

Після першого провалу геологи розповідали, що земля на ділянці обвалюється, бо у ґрунті переважає вапняк, який підмивають підземні води. Ділянка, яку засипали, є безпечною, однак через підмивання ґрунту можливі обвали в інших місцях.