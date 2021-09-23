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Провалля під залізницею на Буковині “ожило” — рух потягів знову припинили
Провалля під залізницею на Буковині «ожило» — рух потягів знову зупинилиhttps://racurs.ua/ua/n160580-provallya-pid-zaliznyceu-na-bukovyni-ojylo-ruh-potyagiv-znovu-zupynyly.htmlРакурс
На Буковині сталося нове просідання землі під залізницею між селами Новоселиця і Мамалига.
Вночі 23 вересня поїзд Чернігів — Чернівці спрямували об’їзним шляхом, через Тернопіль та Заліщики. Він затримуватиметься на дві години. Цим шляхом спрямували усі поїзди до столиці, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».
Провалля день тому засипали кількома вагонами щебеню (200 куб. м) й дозволили курсування потягів з меншою швидкістю.
Але діаметр нової ями під колією знову чималий — п’ять метрів, повідомляє «Суспільне». Геодезисти повинні вирішити, чи безпечно надалі їздити на тій ділянці поїздам.
Після першого провалу геологи розповідали, що земля на ділянці обвалюється, бо у ґрунті переважає вапняк, який підмивають підземні води. Ділянка, яку засипали, є безпечною, однак через підмивання ґрунту можливі обвали в інших місцях.
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