Землетрус в Україні. Фото: molbuk.ua

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Землетрус в Україні 22 вересня відчули мешканці Тернопільської, Хмельницької, Вінницької та Чернівецької областей.

Осередок підземних поштовхів знаходився на Тернопільщині в районі міста Чортків на глибині 6 км. За класифікацією цей землетрус відноситься до помірних й відчувається людьми всередині приміщення. Під час таких поштовхів предмети, які висять, сильно коливаються. Про це повідомила прес-служба Головного центру спеціального контролю.

Землетрус зафіксували о 6.17, він був магнітудою 4,3. Поки відсутні повідомлення про жертв або руйнування.

Мешканці вищевказаних областей пишуть у соціальних мережах, що трусило добряче. Пишуть, що «таке відчуття, що каток проїхав по вулиці» та вказують на те, що ліжка здригалися.

Нагадаємо, землетрус у Донецькій області 19 вересня зареєстрували спеціалісти. Магнітуда за шкалою Ріхтера склала 3,3 бали. Епіцентр землетрусу знаходився в Добропільському районі Донецької області, за 12 км на південний захід від міста Добропілля.