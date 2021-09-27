В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото «Газета.ру»

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Ракурс

В Украине в воскресенье, 26 сентября, зафиксированы 94 летальных случаях среди больных коронавирусной болезнью COVID-19, что значительно больше, чем за сутки до этого, когда коронавирус привел к 69 смертям.

В то же время количество новых выявленных больных COVID-19 в воскресенье традиционно несколько уменьшается — зафиксированы 3 тыс. 7 новых случаев заболевания, в то время как за субботу, 25 сентября, выявлены 4 тыс. 647 случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что среди новых случаев заболевания, зафиксированных 26 сентября, 286 детей и 32 медработника.

Больше всего новых случаев коронавируса в сутки зафиксировали в таких регионах Украины:

Днепропетровской области — 371;

Черновицкой области — 282;

Львовской области — 241;

Харьковской области — 233;

Тернопольской области — 180.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 478 человек. В настоящее время на коронавирус в Украине официально болеют 94 тыс. 540 человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу пандемии коронавируса.

Выздоровели за сутки 952 человека.

За сутки проведены 26 тыс. 912 тестирований на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине: