Форум за счет олигархов — кто заплатил за пиарную площадку «Украина 30»

https://racurs.ua/n160756-forum-za-schet-oligarhov-kto-zaplatil-za-piarnuu-ploschadku-ukraina-30.html

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Форум «Украина 30» стал красивой площадкой и для обсуждения состояния и направления развития украинского государства после 30 лет независимости, и для пиара ведущих политиков включая президента.

Владимир Зеленский открыл форум в феврале 2021 года. Он стал идеологом и инициатором «Украина 30». Это гарантировало мероприятию участие министров, известных бизнесменов и иностранных гостей. Даже президент Еврокомиссии выступила на форуме.

Форум без конкурса организовала и провела частная компания Goodmedia.

Как выяснили журналисты «Бабеля», ее основателем и к марту 2020 года руководителем был заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Затем компанию возглавила его жена — Елена Тимошенко. Форум оплатили олигархи — Goodmedia официально получила за свои услуги миллионы гривен.

Например, финансировали форум «Украина30» компания, которая входит в холдинг ДТЭК Рината Ахметова (3,5 млн грн), МХП Юрия Косюка (750 тыс. грн), «Эпицентр» депутата Александра Гереги и его жены Галины Гереги (500 тыс. грн).

О Goodmedia и спонсорах отсутствуют данные ни на одной из официальных площадок форума. В прошлом спортивный журналист и медийник Тимошенко зарегистрировал компанию Goodmedia в 2016 году. В 2014 году компания снимала инаугурацию президента Петра Порошенко, в 2015 году вела избирательную кампанию партии УКРОП, делала ролики для генпрокурора Юрия Луценко, выпустила фильмы «Битва за Днепр» и «Пять дней с Игорем Кононенко», впоследствии сняла ряд роликов о достижениях власти и получила из бюджета 21,35 млн грн.

В 2019 году Goodmedia вела избирательную кампанию Владимира Зеленского и партии «Слуга народа».

Компании, которые поддержали «Украина 30»:

Один из участников рынка, хорошо знакомый с работой форума, на условиях анонимности рассказал «Бабелю», что за участие в профильных дискуссиях на «Украине 30» платили и много неправительственных организаций (NGO). Они перечисляли средства на счета мелких ФЛП.

Платное участие в крупных форумах и конференциях — обычное дело в мире. Популярные профильные спикеры выступают бесплатно и привлекают аудиторию. Менее известные компании и эксперты за свое участие платят. В случае с «Украиной 30» понять принцип отбора «платных» спикеров сложно.

Юридически невозможно доказать, платили ли крупные компании за «Украину 30» ввиду бизнес-интересов или под давлением властей. Этически к этой истории, конечно, есть вопросы. А с точки зрения закона — это лазейка, которой можно пользоваться, — рассказал «Бабелю» собеседник из антикоррупционных органов.

Источник: «Бабель»