Форум за рахунок олігархів — хто заплатив за піарний майданчик “Україна 30”

https://racurs.ua/ua/n160756-forum-za-rahunok-oligarhiv-hto-zaplatyv-za-piarnyy-maydanchyk-ukrayina-30.html

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Форум «Україна 30» став красивим майданчиком і для обговорення стану та напрямку розвитку української держави після 30 років незалежності, і для піару провідних політиків включно із президентом.

Володимир Зеленський відкрив форум у лютому 2021 року. Він став ідеологом та ініціатором «України 30». Це гарантувало форуму участь міністрів, відомих бізнесменів та іноземних гостей включно із президентом Єврокомісії.

Форум без конкурсу організувала і провела приватна компанія Goodmedia.

Як з’ясували журналісти «Бабеля», її засновником і до березня 2020 року керівником був заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Потім компанію очолила його дружина — Олена Тимошенко. Форум оплатили олігархи — Goodmedia офіційно отримала за свої послуги мільйони гривень.

Наприклад, фінансували форум «Україна30» компанія, яка входить у холдинг ДТЕК Ріната Ахметова (3,5 млн грн), МХП Юрія Косюка (750 тис. грн), «Епіцентр» депутата Олександра Гереги та його дружини Галини Гереги (500 тис. грн).

Про Goodmedia і спонсорів відсутні дані на жодному з офіційних майданчиків форуму. У минулому спортивний журналіст і медійник Тимошенко зареєстрував компанію Goodmedia у 2016 році. У 2014 році компанія знімала інавгурацію президента Петра Порошенка, у 2015 році вела виборчу кампанію партії УКРОП, робила ролики для генпрокурора Юрія Луценка, випустила фільми «Битва за Дніпро» і «Пʼять днів з Ігорем Кононенком», згодом зняла низку роликів про досягнення влади і отримала з бюджету 21,35 млн грн.

У 2019 році Goodmedia вела виборчу кампанію Володимира Зеленського та партії «Слуга народу».

Компанії, які підтримали «Україну 30»:

Один з учасників ринку, добре обізнаний з роботою форуму, на умовах анонімності розповів «Бабелю», що за участь у профільних дискусіях на «Україні 30» платили і багато неурядових організацій (NGO). Вони перераховували кошти на рахунки дрібних ФОПів.

Платна участь у великих форумах і конференціях — звична справа у світі. Популярні профільні спікери виступають безкоштовно і привертають аудиторію. Менш відомі компанії та експерти за свою участь платять. У випадку з «Україною 30» зрозуміти принцип відбору «платних» спікерів складно.

Юридично неможливо довести, чи платили великі компанії за «Україну 30» з огляду на бізнес-інтереси або під тиском влади. Етично до цієї історії, звичайно, є запитання. А з точки зору закону — це лазівка, якою можна користуватися, — розповів «Бабелю» співрозмовник з антикорупційних органів.

Джерело: «Бабель»