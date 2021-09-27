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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Газета.ру»

Майже 100 життів забрав коронавірус в Україні за добу (ІНФОГРАФІКА)

27 вер 2021, 09:51
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В Україні у неділю, 26 вересня, зафіксовано 94 летальні випадки серед хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, що значно більше, ніж за добу до цього, коли коронавірус призвів до 69 смертей.

Водночас кількість нових виявлених хворих COVID-19 у неділю традиційно дещо зменшується — зафіксовано 3 тис. 7 нових випадків захворювання, в той час як за суботу, 25 вересня, виявлено 4 тис. 647 випадків коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Зазначається, що серед нових випадків захворювання, зафіксованих 26 вересня, 286 дітей та 32 медпрацівники.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксували в таких регіонах України:

  • Дніпропетровській області — 371;
  • Чернівецькій області — 282;
  • Львівській області — 241;
  • Харківській області — 233;
  • Тернопільській області — 180.

Госпіталізували за добу 1 тис. 478 осіб. Наразі на коронавірус в Україні офіційно хворіють 94 тис. 540 осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу пандемії коронавірусу.

Одужали за добу 952 особи.

За добу здійснено 26 тис. 912 тестувань на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • захворіли 2 млн 395 тис. 404 особи;
  • одужали 2 млн 245 тис. 144 пацієнти;
  • померли 55 тис. 720 хворих.


Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Джерело: Ракурс


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