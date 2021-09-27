Майже 100 життів забрав коронавірус в Україні за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n160757-mayje-100-jyttiv-zabrav-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-infografika.htmlРакурс
В Україні у неділю, 26 вересня, зафіксовано 94 летальні випадки серед хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, що значно більше, ніж за добу до цього, коли коронавірус призвів до 69 смертей.
Водночас кількість нових виявлених хворих COVID-19 у неділю традиційно дещо зменшується — зафіксовано 3 тис. 7 нових випадків захворювання, в той час як за суботу, 25 вересня, виявлено 4 тис. 647 випадків коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.
Зазначається, що серед нових випадків захворювання, зафіксованих 26 вересня, 286 дітей та 32 медпрацівники.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксували в таких регіонах України:
- Дніпропетровській області — 371;
- Чернівецькій області — 282;
- Львівській області — 241;
- Харківській області — 233;
- Тернопільській області — 180.
Госпіталізували за добу 1 тис. 478 осіб. Наразі на коронавірус в Україні офіційно хворіють 94 тис. 540 осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу пандемії коронавірусу.
Одужали за добу 952 особи.
За добу здійснено 26 тис. 912 тестувань на коронавірус.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 2 млн 395 тис. 404 особи;
- одужали 2 млн 245 тис. 144 пацієнти;
- померли 55 тис. 720 хворих.