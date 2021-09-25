https://racurs.ua/ua/2934-chym-zmicnyty-imunitet-abo-chy-isnuut-imunomodulyatory-i-navischo-vony-potribni-imunolog.html

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Про те, чому не варто повторювати помилку Буратіно, про найкращий імуномодулятор та «імунітет на нулі» — дитячий імунолог Наталія Бравістова.

— От уже 28 років я працюю в практичній медицині, і всі ці роки люди приходять до мене з одним і тим же запитанням: чим зміцнити імунітет?

Звичайно, дуже заманливо прийти в аптеку й отримати від провізора красиву коробочку з обіцянкою «зміцнює імунітет, захищає від усіх видів вірусу, включаючи SARS-COV-2». Але з таким же успіхом ви можете піти на Поле Чудес у Країні Дурнів і зарити там свої грошики в надії на те, що дуже скоро виросте грошове дерево і забезпечить вас надовго. І щоб не повторювати помилки Буратіно, потрібно трохи зрозуміти про імунітет.

Імунітет зміцнюється все життя, і в цьому плані він дуже схожий на нервову систему. Основа цього зміцнення — нормальна, генетично здорова, клітинна база і щоденні (що не вимотують і не травмують!) «тренування». Вони включають у себе контакт із найпростішими, бактеріями та вірусами.

Якщо на вас нападає зловмисник, доведеться придумати хитрість або втекти

Саме контакт, як і силові вправи в тренажерному залі, зміцнюють імунітет. Саме в контакті відбувається вироблення антитіл, здатних надовго захистити нас від повторних захворювань. Іноді цей контакт буває м’яким, іноді — дуже жорстким. І до деяких контактів неможливо підготуватися заздалегідь (як у випадку з коронавірусом 2019 року, наприклад). Це як у ситуації: якщо на вас у темному провулку нападає зловмисник, і при цьому він набагато більший і сильніший, то доведеться терміново придумати якусь хитрість або втекти.

Отакою хитрістю і є вакцинація. Вона, як тренер у залі, навчить, як чинити із зловмисниками. Вона, як тренер, стане з вами в спаринг. Вона натренує імунітет і підготує його до неприємної зустрічі. Саме тому вакцинація — найкращий імуномодулятор.

А заходи, схожі на спробу втекти від бандита, — це наші запобіжні заходи проти поширення вірусів або бактерій: карантин, санітарний режим, миття рук і маски.

Погодьтеся, не дуже розумно, якщо ви перед гіпотетичною зустріччю в провулку почнете багато їсти, в десятки разів перевищуючи свої можливості. Або раптом станете поглинати величезну кількість води, розуміючи, що, можливо, доведеться втратити кров. Або приймете наркотик, щоб було не так сумно зустріти зловмисника. Навіщо я вам про це говорю? Та тому що так звані імуномодулятори так і діють. «Підсилюють» вироблення якихось білків або самі є продуктами імунологічних реакцій, як у випадку з інтерферонами. Ефект більшості з них відкрито in vitro, в пробірці. І лише в одиниць доведено дію при певних захворюваннях.

А доведена дія препарату — це основа медичної рекомендації.

Якщо ми розмірковуємо, рекомендувати чи ні ті препарати, які рекламуються у нас як профілактичні проти вірусів, то потрібно перш за все довести їхні ефективність і безпеку.

Для цього існує доказова медицина, щоб спиратися на її висновки, а не на чийсь особистий досвід, що «це допомагає» (невідомо кому, в якій конкретно ситуації та в який спосіб).

Щодо розрекламованих в Україні численних противірусних засобів: їхня ефективність не доведена серйозними дослідженнями, підтвердженими світовою медичною спільнотою. Як я кажу в такому випадку: чому, якщо ми відкрили таке ноу-хау, ми й досі бідна країна? Могли б продавати за кордон!

Оскільки ці препарати належним чином не вивчені, то навіть у разі їхньої гіпотетичної ефективності слід ураховувати, що вона може виявитися незначною порівняно з ризиками ускладнень унаслідок їх вживання (в тому числі й віддаленої побічної дії).

Чи допомагають препарати інтерферону для профілактики/лікуванняCOVID-19 і грипу

Оскільки в світовій медицині не використовують так званих імуномодуляторів для підвищення імунітетуі тим більше для профілактики вірусних та бактеріальних інфекцій, неможливо говорити про доведений механізм їхньої дії, тож доцільність їхнього використання сумнівна. Якщо ж прочитати інструкції до таких препаратів, то там написано, що вони зміцнюють імунітет — підвищується рівень інтерферонів, цитокінів. Тоді виникає запитання: «Це добре чи погано?».

(А тепер згадайте мою метафору про наїстися, або напитися, або прийняти наркотик перед зустріччю з бандитом! Добре це чи погано?)

Як приклад: інтерферони самі є кінцевими продуктами запальних процесів, і у них є біологічні ефекти — підвищення температури, ломота в тілі тощо. Значить, логічно, що, приймаючи інтерферон, ми отримаємо саме ці ефекти. Але цього не відбувається у випадку із безрецептурними препаратами для масового використання! Їх виготовляють у такій невеликій дозі, що ефекти практично непомітні. А у великій дозі ви й самі добровільно їх не прийматимете, бо і ефекти, і побічна дія сильно шкодять організму (як при цитокіновому штормі під час ковідної інфекції).

Інтерферони виробляються різними клітинами, при різних умовах, мають різну дію, і деякі механізми їхньої дії залишаються на сьогодні маловідомими. Всесвітня організація охорони здоров’я не розглядає препаратів інтерферону як рекомендовані для лікування і профілактики ковіду, грипу та інших вірусів. Вони застосовуються для лікування хвороб — ВІЛ, хронічних вірусних гепатитів В і С (альфа-інтерферони), розсіяного склерозу (бета-інтерферони).

«Імунітет на нулі» — це міф

Висловлювання на кшталт «імунітет на нулі» (такий «діагноз» приписують собі чимало людей, а іноді й лікарі своїм пацієнтам) або «треба підняти імунітет» (знову ж, конкретними препаратами) — це міфи.

Дійсно, деякі фактори впливають на ймовірність отримати ускладнення при інфекційному захворюванні. Як приклад: кір протікає тяжче в разі дефіциту вітаміну А, є ризик ураження очей, частіше виникають ускладнення. Це доведений факт, тому в світі для лікування тяжкого перебігу кору призначають препарати з вітаміном А. Це і є доказова медицина. Але не можна стверджувати, що саме вітамін А підсилює імунітет. Схоже на те і з цинком: сам по собі він не здатен якось підсилювати імунну відповідь, але при його дефіциті деякі інфекції протікають важче.

Знову ж таки, можна стверджувати, що перевтома організму, хронічна втома призводять до того, що людина стає вразливішою до інфекції. Тому в період сезонних застуд та епідемій лікарі мають рекомендувати не зміцнювати імунітет у нікому не зрозумілий спосіб, а більше відпочивати, не перевтомлюватися і, головне, дистанціюватися від джерела інфекції. І вакцинуватися! До речі, вакцинація від грипу-2021 уже стартувала.