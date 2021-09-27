Пік COVID-захворювань в Україні спрогнозували в МОЗ. Фото: Ракурс

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Ракурс

Пік захворюваності на коронавірус в Україні прогнозують на листопад.

При цьому епідеміологічна ситуація може погіршитися вже у жовтні, якщо кількість інфікованих продовжуватиме зростати. Раніше в Міністерстві охорони здоров’я вважали, що пікове навантаження на медичну систему відбудеться в листопаді-грудні 2021 року. Однак нинішні показники свідчать, що це станеться раніше. Про це 27 вересня заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю «РБК-Україна».

Наскільки раніше — сказати важко, тому що ситуація розгортається досить швидко. Те, що ми бачимо точно — пікові навантаження будуть однозначно припадати на листопад. Але чи будуть вони зачіпати жовтень, чи будуть відтягуватися на грудень — поки сказати важко, — зазначив Кузін.

За його словами, щоб відтягнути пік пандемії треба вакцинуватися від коронавірусу. Головний санлікар наголосив, що зараз Міністерство охорони здоров’я максимально скоротило інтервали введення між двома дозами вакцини. Він зазначив, що це зроблено для того, щоби якомога більше людей було охоплено щепленнями саме до початку епідемічного підйому захворюваності.

Нагадаємо, 26 вересня в Україні зафіксували 94 летальні випадки серед хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, що значно більше, ніж за добу до цього. Водночас кількість нових хворих у неділю традиційно дещо зменшується — зафіксовано 3 тис. 7 нових випадків захворювання

Джерело: «РБК-Україна»