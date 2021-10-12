Області в Україні заявляють на відсутність газу для лікарень і шкіл. Фото: kor.ill.in.ua

https://racurs.ua/ua/n161539-memorandum-ne-pracuie-oblasti-zayavlyaut-pro-brak-gazu-dlya-likaren-i-shkil.html

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Надзвичайну ситуацію в Закарпатській області через постачання газу оголосила регіональна комісія ТЕБ та НС.

До таких заходів довелося вдатися через відмову постачальників поставляти «блакитне паливо» за непідвищеними цінами. В області оголошено надзвичайну ситуацію техногенного характеру державного рівня. Про це 12 жовтня повідомила прес-служба Закарпатської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що постачальники, які до зростання цін виграли торги й уклали договори на постачання палива, відмовляються це робити, адже ціна значно нижча за ринкову.

Як відомо, наприкінці вересня Кабмін, НАК «Нафтогаз України» та Офіс президента підписали Меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи не будуть зростати. Згідно з документом ціна газу для населення складає 7,42 грн. за 1 куб. м, для бюджетних установ — 16,39 грн. за 1 куб. м.

Влада Закарпатської області зазначає, що Меморандум не передбачає стабільної ціни для бюджетних установ та організацій як окремих юридичних осіб, які використовують природний газ для опалення та гарячого водозабезпечення.

У Хмельницькій області комісія з ТЕБ та НС визнала надзвичайною ситуацією відсутність газу для бюджетних установ. Голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій заявив, що ситуація в регіоні досить критична, оскільки майже у всіх бюджетних установах розірвані договори, що були укладені на початку року на постачання газу у зв’язку з суттєвим зростання його вартості. Обласна комісія визнала, що ситуація загрожує життю і здоров’ю населення області та нанесення значних матеріальних збитків.

Нагадаємо, 11 жовтня надзвичайну ситуацію через ціни на газ оголосили в Одеській області. Через подорожчання газу постачальники послуг не можуть виконувати контрактні умови, школи, лікарні та інші комунальні установи не можуть оплатити завищену в рази вартість послуг. Без газу в регіоні може залишитися 221 об'єкт соціальної інфраструктури. Також 11 вересня надзвичайну ситуацію через ціни на газ оголосили також в Івано-Франківську.