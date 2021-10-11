Тарифи. Фото: istock

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Ракурс

Тарифи в Україні різко зросли — за рік вони збільшилися на 2,2 мільйона гривень.

У серпні 2020 року населення сплатило 8,1 млрд грн, а в серпні наступного року — 11,8 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Держстату.

Максимальні нарахування були зафіксовані в зимовий період. Так, у грудні населенню було нараховано 28 млрд грн, у січні — 30,8 млрд грн, у лютому — 27,3 млрд грн. Населення в зимовий період заплатило 20,3 млрд грн, 23,9 млрд грн і 24,9 млрд грн відповідно.

Тарифи на електроенергію:

З 1 жовтня 2021 року ціна електроенергії знижена для 80% і складе 1,44 грн/кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год. Водночас якщо домогосподарство використовує понад цю норму, то всю спожиту електрику необхідно буде сплатити за повною ціною — 1,68 грн за кВт-год.

Тарифи на газ:

З 1 жовтня 2021 року «Нафтогаз» запровадив новий тарифний план «комфортний сезон», який дозволяє платити за газ рівномірними частинами щомісяця. Він діятиме з 1 жовтня до 30 квітня. Ціна на газ у тарифному плані становить 7,96 грн за куб. м із ПДВ без вартості розподілу, і фіксується на весь опалювальний сезон.

Тарифи на опалення:

З 1 жовтня 2021 року в Україні тарифи на опалення збільшилися до 40%, залежно від населеного пункту. Середньозважена вартість 1 гігакалорії тепла розраховується на рівні 2151,77−2433,90 грн/м кв.

Тарифи на гарячу воду:

З 1 жовтня 2021 року середній тариф на гаряче водопостачання становить 109,55−122,17 грн/м куб. залежно від типу будинку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що підвищення тарифів на тепло обговорили на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад. Під час нього підписали меморандум згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не зростатимуть до кінця опалювального сезону.