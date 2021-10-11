Тарифы. Фото Госстат

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Ракурс

Тарифы в Украине резко выросли — за год они увеличились на 2,2 миллиона гривен.

В августе 2020 году население уплатило 8,1 млрд грн, а в августе следующего года — 11,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Госстата.

Максимальные начисления были зафиксированы в зимний период. Так, в декабре населению было начислено 28 млрд грн, в январе — 30,8 млрд грн, в феврале — 27,3 млрд грн. Население в зимний период заплатило 20,3 млрд грн, 23,9 млрд грн и 24,9 млрд грн соответственно.

Тарифы на электроэнергию:

С 1 октября 2021 года цена электроэнергии снижена для 80% и составляет 1,44 грн/кВт-час при условии потребления до 250 кВт-час. В то же время если домохозяйство использует сверх этой нормы, то все потребленное электричество необходимо будет оплатить по полной цене — 1,68 грн за кВт-час.

Тарифы на газ:

С 1 октября 2021 года «Нафтогаз» ввел новый тарифный план «комфортный сезон», который позволяет платить за газ равномерными частями ежемесячно. Он будет действовать с 1 октября по 30 апреля. Цена на газ в тарифном плане составляет 7,96 грн за куб. м с НДС без стоимости распределения, и фиксируется на весь отопительный сезон.

Тарифы на отопление:

С 1 октября 2021 года в Украине тарифы на отопление увеличились до 40% в зависимости от населенного пункта. Средневзвешенная стоимость 1 гигакалории тепла рассчитывается на уровне 2151,77−2433,90 грн/м кв.

Тарифы на горячую воду:

С 1 октября 2021 года средний тариф на горячее водоснабжение составляет 109,55−122,17 грн/м куб. в зависимости от типа дома.

Напомним, ранее мы сообщали, что повышение тарифов на тепло обсудили на заседании Конгресса местных и региональных властей. Во время него подписали меморандум согласно которому тарифы на горячую воду и отопление расти до конца отопительного сезона.