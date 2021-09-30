Тарифы. Фото: istock

https://racurs.ua/n160965-povyshenie-tarifov-na-teplo-o-chem-dogovorilis-kiev-i-regiony.html

Ракурс

Повышение тарифов на тепло обсудили на заседании Конгресса местных и региональных властей. Во время него подписали меморандум, согласно которому тарифы на горячую воду и отопление не будут расти до конца отопительного сезона.

Договоренность заключили НАК «Нафтогаз», Ассоциация городов Украины, Палата местных властей. Об этом сообщается в трансляции с места происшествия.

Меморандум предусматривает:

фиксированную цену на газ — благодаря годовым продуктам цена составит не более восьми грн за кубометр;

изменения в бюджет для увеличения программы субсидий на 12 млрд гривен до конца года;

снижение цены на электричество до 1,44 гривны за кВт* ч для 80% семей;

зафиксированную договоренность о «бесперебойности поставок газа».

В частности, для успешного прохождения зимнего сезона было накоплено почти 19 млрд кубометров газа в подземных газовых хранилищах.

Как известно, Ассоциация городов Украины обратилась к президенту, Кабмину и Верховной Раде по вопросу обеспечения начала отопительного сезона 2021/2022 годов. В заявлении говорится, что цена газа увеличивается с четырех до 7,6 грн для населения и с 7 до 20 грн за 1 куб. м для бюджетной сферы плюс стоимость распределения газа. Для сохранения тарифов на прошлогоднем уровне для населения и бюджетной сферы потребуется от органов местного самоуправления 25 млрд грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что возможное повышение тарифов в Украине на фоне стремительного роста цен на газ в Европе прокомментировал премьер Денис Шмыгаль.