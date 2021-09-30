Повышение тарифов на тепло — о чем договорились Киев и регионыhttps://racurs.ua/n160965-povyshenie-tarifov-na-teplo-o-chem-dogovorilis-kiev-i-regiony.htmlРакурс
Повышение тарифов на тепло обсудили на заседании Конгресса местных и региональных властей. Во время него подписали меморандум, согласно которому тарифы на горячую воду и отопление не будут расти до конца отопительного сезона.
Договоренность заключили НАК «Нафтогаз», Ассоциация городов Украины, Палата местных властей. Об этом сообщается в трансляции с места происшествия.
Меморандум предусматривает:
- фиксированную цену на газ — благодаря годовым продуктам цена составит не более восьми грн за кубометр;
- изменения в бюджет для увеличения программы субсидий на 12 млрд гривен до конца года;
- снижение цены на электричество до 1,44 гривны за кВт* ч для 80% семей;
- зафиксированную договоренность о «бесперебойности поставок газа».
В частности, для успешного прохождения зимнего сезона было накоплено почти 19 млрд кубометров газа в подземных газовых хранилищах.
Как известно, Ассоциация городов Украины обратилась к президенту, Кабмину и Верховной Раде по вопросу обеспечения начала отопительного сезона 2021/2022 годов. В заявлении говорится, что цена газа увеличивается с четырех до 7,6 грн для населения и с 7 до 20 грн за 1 куб. м для бюджетной сферы плюс стоимость распределения газа. Для сохранения тарифов на прошлогоднем уровне для населения и бюджетной сферы потребуется от органов местного самоуправления 25 млрд грн.
Напомним, ранее мы сообщали, что возможное повышение тарифов в Украине на фоне стремительного роста цен на газ в Европе прокомментировал премьер Денис Шмыгаль.