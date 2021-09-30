Тарифи. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160965-pidvyschennya-taryfiv-na-teplo-pro-scho-domovylysya-kyyiv-ta-regiony.html

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Підвищення тарифів на тепло обговорили на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад. Під час нього підписали меморандум згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не зростатимуть до кінця опалювального сезону.

Домовленість уклали НАК «Нафтогаз», Асоціація міст України, Палата місцевих влад. Про це повідомляється в трансляції з місця події.

Меморандум передбачає:

фіксовану ціну на газ — завдяки річним продуктам ціна складе не більше восьми грн за кубометр;

зміни до бюджету для збільшення програми субсидій на 12 млрд гривень до кінця року;

зниження ціни на електрику до 1,44 гривні за кВт*год для 80% сімей;

зафіксовано домовленість про «безперебійність поставок газу».

Зокрема, для успішного проходження зимового сезону було накопичено майже 19 млрд кубометрів газу в підземних газових сховищах.

Як відомо, Асоціація міст України звернулася до президента, Кабміну та Верховної ради з питанням забезпечення початку опалювального сезону 2021/2022 років. У заяві йдеться, що ціна газу збільшується з чотирьох до 7,6 грн для населення та із 7 до 20 грн за 1 куб. м для бюджетної сфери плюс вартість розподілу газу. Для збереження тарифів на тогорічному рівні для населення та бюджетної сфери потребуватиме від органів місцевого самоврядування 25 млрд грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що можливе підвищення тарифів в Україні на тлі стрімкого зростання цін на газ у Європі прокоментував прем'єр Денис Шмигаль.