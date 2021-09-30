Зеленський перетрусить усю владу - ЗМІ про відставки Венедіктової і голови НБУ

https://racurs.ua/ua/n160964-bankova-peretrushuie-vladu-zmi-pro-maybutni-vidstavky-venediktovoyi-i-golovy-nbu.html

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Офіс президента готує відставку кількох ключових топ-посадовців і не має наміру зупинитися на звільненні спікера Ради Дмитра Разумкова.

За даними джерел «Цензор.Нет», Банкова збирається організувати збір голосів для заміни генерального прокурора Ірини Венедиктової. Найбільш імовірним кандидатом для заміни є прокурор Києва Олег Кіпер.

Головний редактор цього видання Юрій Бутусов на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що очікується й заміна голови Нацбанку Кирила Шевченка. На його місце офіс обговорює кандидатуру Тимофія Милованова — радника голови офісу президента, глави Нацради з інвестицій, глави Наглядової ради «Укроборонпрому», голови конкурсної комісії з обрання глави БЕБ.

«Слуги народу» нібито мають намір провести збір підписів за відставку Разумкова на виїзному засіданні в Трускавці, де запланована урочиста вечірка і дискотека.

Бутусов пише, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак «збиває і дискредитує Разумкова, який був першим номером партійного списку „Слуг народу“ на виборах, щоб напередодні виборів отримати повний контроль над партією і фракцією».

За його словами, під питанням також заміна ряду міністрів і глав облдержадміністрацію, які не є самостійними і не конфліктують з Єрмаком, але їх посади потрібні для торгівлі в парламенті, щоб домовитися з групами, незгодними зі звільненням Разумкова і Венедиктової, і щоб одночасно завести нових, згодних на все депутатів.

«Слуг» збирають у Трускавці, щоб заспокоїти лояльних депутатів у тому, що чистка не торкнеться їх, підкупити тих, хто вагається і щоб залякати опозицію.

Саме тому, на думку Бутусова, на курорті зберуть разом з Офісом президента силовиків, міністрів. На нараді обіцятимуть посади, роздаватимуть кошти з фондів Кабміну на потрібні підприємства.