"Слуга народу" ініціювала відставку Разумкова

https://racurs.ua/ua/n160946-sluga-narodu-iniciuvala-vidstavku-razumkova-dokument.html

Ракурс

Відставка спікера Ради Дмитра Разумкова набула конкретики. Очільник фракції «Слуга народу» Давід Арахамія запросив у спікера підписні листи за його відставку з посади голови Верховної Ради.

Відповідний документ виклав у соцмережах близький до Разумкова депутат Ярослав Железняк.

Для того, щоб офіційно розпочати порцедуру відсторонення спікера «слуги» повинні зібрати 150 голосів у парламенті.

В інтерв’ю «Українській правді» Разумков сьогодні відзначив, що самостійно йти у відставку не буде, хоча розуміє, що незадоволення Офісу президента його роботою могла викликати окрема позиція щодо закону про олігархів.

«Ракурс» повідомляв, що текст законопроекту, за який в цілому проголосувала Рада, ще раз відправлять до Венеційської комісії.

Найближчими вихідними у Трускавці президент проведе нараду зі своєю фракцією монобільшості. Разумкова на цей захід не запросили.

Разумков був № 1 у партійному списку СН на виборах у 2019 році.