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Ракурс
«Слуга народа» инициировала отставку Разумкова, фото - УП

«Слуга народа» инициировала отставку Разумкова (ДОКУМЕНТ)

30 сен 2021, 11:10
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Отставка спикера Рады Дмитрия Разумкова приобрела конкретные черты. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 30 сентября запросил у спикера подписные листы за его отставку с должности председателя Верховной Рады.

Соответствующий документ выложил в соцсетях близкий к Разумкову депутат Ярослав Железняк.

Для того, чтобы официально начать процедуру отстранения спикера «слуги» должны собрать 150 голосов в парламенте.

«Слуга народа» инициировала отставку Разумкова, фото - ФБ Я.Железняк

В интервью «Украинской правде» Разумков сегодня отметил, что самостоятельно уходить в отставку не будет, хотя понимает, что недовольство Офиса президента его работой могла вызвать отдельная позиция по поводу закона об олигархах.


«Ракурс» сообщал, что текст законопроекта, за который в целом проголосовала Рада, еще раз отправят в Венецианскую комиссию.

В ближайшие выходные в Трускавце президент проведет совещание со своей фракцией монобольшинства. Разумкова на это мероприятие не пригласили.

Источник: Ракурс


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