«Слуга народа» инициировала отставку Разумкова, фото - УП

https://racurs.ua/n160946-sluga-naroda-iniciirovala-otstavku-razumkova-dokument.html

Ракурс

Отставка спикера Рады Дмитрия Разумкова приобрела конкретные черты. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 30 сентября запросил у спикера подписные листы за его отставку с должности председателя Верховной Рады.

Соответствующий документ выложил в соцсетях близкий к Разумкову депутат Ярослав Железняк.

Для того, чтобы официально начать процедуру отстранения спикера «слуги» должны собрать 150 голосов в парламенте.

В интервью «Украинской правде» Разумков сегодня отметил, что самостоятельно уходить в отставку не будет, хотя понимает, что недовольство Офиса президента его работой могла вызвать отдельная позиция по поводу закона об олигархах.

«Ракурс» сообщал, что текст законопроекта, за который в целом проголосовала Рада, еще раз отправят в Венецианскую комиссию.

В ближайшие выходные в Трускавце президент проведет совещание со своей фракцией монобольшинства. Разумкова на это мероприятие не пригласили.