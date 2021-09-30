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Ракурс
Магнитная буря обрушится на Землю 1 октября – как защититься. Фото: realist.online

Магнитная буря обрушится на Землю 1 октября — как защититься

30 сен 2021, 10:55
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Магнитная буря ожидается 1 октября — она продлится несколько часов. Магнитное поле будет возбужденным с полуночи.

С 3.00 до 6.00 ожидается пик слабой магнитной бури, которая постепенно стихнет к 12.00. Об этом сообщает Watchers.

Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных.

Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

Чтобы облегчить свое состояние, придерживайтесь правил здорового образа жизни.


  • спите не меньше восьми часов и ложитесь в одно и то же время;
  • откажитесь от кофе, сигарет и алкоголя;
  • проводите больше времени на свежем воздухе;
  • ограничьте употребление жирных, острых и жареных блюд;
  • принимайте контрастный душ.

Напомним, магнитные бури в октябре 2021 года редко будут тревожить украинцев. Сильных вспышек эксперты не прогнозируют. Всего в течение месяца будет пять магнитных колебаний.

Источник: Watchers

Источник: Ракурс


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