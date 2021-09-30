Магнитная буря обрушится на Землю 1 октября – как защититься. Фото: realist.online

https://racurs.ua/n160945-magnitnaya-burya-obrushitsya-na-zemlu-1-oktyabrya-kak-zaschititsya.html

Ракурс

Магнитная буря ожидается 1 октября — она продлится несколько часов. Магнитное поле будет возбужденным с полуночи.

С 3.00 до 6.00 ожидается пик слабой магнитной бури, которая постепенно стихнет к 12.00. Об этом сообщает Watchers.

Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных.

Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

Чтобы облегчить свое состояние, придерживайтесь правил здорового образа жизни.

спите не меньше восьми часов и ложитесь в одно и то же время;

откажитесь от кофе, сигарет и алкоголя;

проводите больше времени на свежем воздухе;

ограничьте употребление жирных, острых и жареных блюд;

принимайте контрастный душ.

Напомним, магнитные бури в октябре 2021 года редко будут тревожить украинцев. Сильных вспышек эксперты не прогнозируют. Всего в течение месяца будет пять магнитных колебаний.

Источник: Watchers