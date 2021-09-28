Какой будет погода в октябре - прогноз синоптиков

https://racurs.ua/n160824-kakoy-budet-pogoda-v-oktyabre-prognoz-sinoptikov.html

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Какой будет погода в октябре 2021 года, спрогнозировали синоптики Укргидрометцентра. Они также напомнили климатическую характеристику октября. Обычно во второй месяц осени средняя температура воздуха составляет 6−13°С, а в Карпатах местами 4−5°тепла. В этом году октябрь в Карпатах будет несколько теплее — столбик термометра там прогреется до 6−7°С.

Средняя месячная температура ожидается 7−12°С, что близко к климатической норме, — отметили синоптики.

Также они спрогнозировали среднюю месячную температуру и количество осадков в октябре 2021 года:

Месячное количество осадков ожидается 28−67 мм, в Карпатах местами 80−105 мм, что в пределах климатической нормы.

Напомним, абсолютный минимум октябрьской температуры, зафиксированный в Украине, составлял — 4−16°С мороза в северных, центральных, восточных областях, а в Карпатах местами было 17−23°С. Абсолютный максимум температуры для октября — летних 26−34°С тепла, а в Крыму до 35 °C.

Отметим, что по данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, самым теплым конец сентября был в 1927 году — тогда температура воздуха прогрелась до 30 °C, а самым холодным — в 1881 году (-2,9°С).