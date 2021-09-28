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Якою буде погода у жовтні — прогноз синоптиків

Якою буде погода у жовтні — прогноз синоптиків

28 вер 2021, 11:05
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Якою буде погода у жовтні 2021 року, спрогнозували синоптики Укргідрометцентру. Вони також нагадали кліматичну характеристику жовтня. Зазвичай у другий місяць осені середня температура повітря складає 6−13°С, а в Карпатах місцями 4−5° тепла. Водночас цьогоріч у жовтні в Карпатах буде дещо тепліше — стовпчик термометра там прогріватиметься до 6−7°С.

Середня місячна температура передбачається 7−12°С, що близько до кліматичної норми, — зауважили синоптики.

Також вони спрогнозували середню місячну температуру та кількість опадів на жовтень 2021 року:

Місячна кількість опадів очікується 28−67 мм, в Карпатах місцями 80−105 мм, що в межах кліматичної норми.

Скрін: Гісметео

Нагадаємо, абсолютний мінімум жовтневої температури, зафіксованої в Україні, становив — 4−16°С морозу у північних, центральних, східних областях, а в Карпатах місцями було 17−23°С. Абсолютний максимум температури для жовтня — літніх 26−34°С тепла, а в Криму до 35 °C.


Зауважимо, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, найтеплішим кінець вересня був у 1927 році — тоді температура повітря прогрілася до 30 °C, а найхолоднішим — у 1881 році (-2,9°С).

Джерело: Ракурс


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