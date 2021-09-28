Соратниця Зеленського вважає диктатурою закон про олігархів. Фото: my.ua

https://racurs.ua/ua/n160822-soratnycya-zelenskogo-vvajaie-dyktaturou-zakon-pro-oligarhiv.html

Ракурс

Закон про олігархів підтримали не всі депутати від «Слуги народу». Людмила Буймістер заявила, що новий законопроект може призвести до повної диктатури.

За її словами, документ наділяє Раду нацбезпеки та оборони повноваженням контролювати інформаційну політику ЗМІ та встановлює економічний контроль. Про це «слуга» заявила в інтерв’ю «Главкому».

РНБО зможе диктувати, хто має бути в реєстрі олігархів, а хто ні. Тобто це безпосередньо пряме утискання економічних прав і свобод, яке, окрім як до диктатури, ні до чого не призведе, — заявила нардеп.

Буймістер наголосила, що вона ретельно вивчила досвід боротьби з олігархами у США, ЄС та Південній Кореї та підготувала правки до законопроекту 5599, але їх при голосуванні не взяли до уваги.

Я своїми правками фактично просувала ту реформу Антимонопольного комітету, яку подала у вигляді законопроекту № 2730 ще в січні 2020 року. На мою реформу були позитивні відгуки від усіх антимонопольних відомств Європи, але її загальмували та в першому читанні прийняли абсолютно недолугу так звану реформу Антимонопольного комітету. І тепер ще прийняли закон про деолігархізацію, фактично зводячи нанівець, як мінімум, мої намагання протягом двох років навести лад у цьому напрямку, — зазначила депутат.



Нагадаємо, закон про обмеження впливу олігархів розсварив не тільки фракцію влади та опозицію, але й похитнув віру у свою партію однієї зі «слуг народу». За президентський закон віддали голоси 229 «слуг», а проти була тільки Людмила Буймістер. Очільник фракції СН Давид Арахамія в кулуарах виступив за її виключення.

Джерело: «Главком»