Разом з Меркель вибори в Німеччині програли Франція, РФ і Китай - Telegraph

https://racurs.ua/ua/n160821-razom-z-merkel-vybory-v-nimechchyni-prograly-franciya-rf-i-kytay-telegraph.html

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Вибори в Німеччині відбулися минулої неділі. Партія зелених і Вільна демократична партія, котрі заручилися підтримкою німців, останніми роками висловлювали недовіру президенту Росії Володимиру Путіну і лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, а також критикували канцлера Ангелу Меркель за лояльність до них.

На думку британської газети Telegraph, хто б не став новим гравцем майбутньої коаліції у Німеччині, Франції, Росії та Китаю «більше нічого ловити» у Берліні.

Видання зауважує, що результати виборів в Німеччині мають колосальний вплив на геополітику і тому вони є найголовнішою міжнародною темою на цей момент.

Разом із партією Меркель ці вибори програли Франція, Росія і Китай, — пише аналітик Telegraph Марк Алмонд.

За його словами, цим трьом країнам більше не вдасться протискувати свої інтереси за допомогою Берліна. Алмонд зазначає, що вся політика Меркель була побудована на «умінні викручувати руки світовій спільноті». Через неї її найближчий союзник — президент Франції Еммануель Макрон отримував «все, що хотів в рамках Євросоюзу». Водночас, на міжнародній арені Меркель завжди ставила бізнес-інтереси вище принципів.

Промовляючи правильні, але в її виконанні порожні фрази про права людини, вона тут же лобіювала в Брюсселі відновлення діалогу з Росією і разом з Макроном просувала інвестиційну угоду з Китаєм. Без Меркель мрія Макрона про досягнення європейської стратегічної незалежності від США і НАТО залишиться мрією, — цитує Telegraph «Російська служба ВВС».



На Європейський Союз чекає заміна осі сили Париж-Берлін на нову, яка, швидше за все, отримає підтримку Велику Британії і США, що засвідчить про погіршення відносин з Москвою і Пекіном.

Джерело: Telegraph, ВВС