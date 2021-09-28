Камери фіксації ПДР в Україні. Фото: kievvlast.com.ua

https://racurs.ua/ua/n160820-desyatky-novyh-kamer-avtofiksaciyi-porushen-pdr-zapracuvaly-v-chotyroh-oblastyah.html

Ракурс

Нові комплекси автофіксації порушень ПДР запрацювали в Україні з сьогоднішнього дня, 28 вересня.

Апаратура розташована в чотирьох областях — Запорізькій, Львівській, Закарпатській та Одеській. Два десятки нових камер вже працюють в цих регіонах. Про це 28 вересня повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Розташування приладів:

Львівська область (13 приладів контролю):

на 10 км+100 автодороги М-010 напрямок спрямування приладу м. Івано-Франкове (обмеження швидкості 50 км/год)

на 447 км+803 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Броди (обмеження швидкості 50 км/год)

на 137 км+971 автодороги М-09 напрямок спрямування приладу м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год)

на 4 км+898 автодороги Н-17 напрямок спрямування приладу м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год)

на 12 км+514 автодороги М-10−01 напрямок спрямування приладу м. Скнилів (обмеження швидкості 50 км/год)

на 552 км+486 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Зубра (обмеження швидкості 90 км/год)

на 528 км+459 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год)

на 523 км+260 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Чоп (обмеження швидкості 50 км/год)

на 439 км+352 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу вул. Перемоги, м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год)

на 541км+451 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Соснівка (обмеження швидкості 50 км/год)

на 541 км+296 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Кам’янопіль (обмеження швидкості 50 км/год)

на 510 км+120 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Запитів (обмеження швидкості 50 км/год)

на 3 км+064 автодороги Н-17 напрямок спрямування приладу м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год)

Запорізька область (4 прилади контролю):

на 2 км+090 автодороги Н-15 напрямок спрямування приладу м. Запоріжжя (обмеження швидкості 50 км/год)

на 526 км+590 автодороги Н-08 напрямок спрямування приладу м. Запоріжжя (обмеження швидкості 50 км/год)

на 310 км+530 автодороги М-18 напрямок спрямування приладу м. Запоріжжя (обмеження швидкості 50 км/год)

на 310 км+722 автодороги М-18 напрямок спрямування приладу м. Мелітополь (обмеження швидкості 90 км/год)

Закарпатська область (2 прилади контролю)

на 772 км+750 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Ужгород (обмеження швидкості 50 км/год)

на 780 км+785 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Мукачево (обмеження швидкості 50 км/год)

Одеська область (1 прилад контролю):

на 3 км+015 автодороги Т-16−28 напрямок спрямування приладу м. Київ (обмеження швидкості 90 км/год)

У Міністерстві внутрішніх справ додали, що станом на 28 вересня на українських дорогах працюють вже 158 камер. Крім того, у відомстві анонсували нову хвилю камер.

Нагадаємо, на українських дорогах з’являться автомобілі Міністерства внутрішніх справ без розпізнавальних знаків. Ці машини будуть приховано контролювати швидкість інших автомобілів на дорозі та фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху.