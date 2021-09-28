Камеры фиксации ПДД в Украине. Фото: kievvlast.com.ua

https://racurs.ua/n160820-desyatki-novyh-kamer-avtofiksacii-narusheniy-pdd-zarabotali-v-chetyreh-oblastyah.html

Ракурс

Новые комплексы автофиксации нарушений ПДД заработали в Украине с сегодняшнего дня, 28 сентября.

Аппаратура расположена в четырех областях — Запорожской, Львовской, Закарпатской и Одесской. Два десятка новых камер уже работают в этих регионах. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Расположение приборов:

Львовская область (13 приборов контроля):

на 10 км+100 автодороги М-010 направление прибора г. Ивано-Франково (ограничение скорости 50 км/ч)

на 447 км+803 автодороги М-06 направление прибора М. Броды (ограничение скорости 50 км/ч)

на 137 км+971 автодороги М-09 направление прибора г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 4 км+898 автодороги Н-17 направление прибора г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч)

на 12 км+514 автодороги М-10−01 направление направление прибора м. Скнилов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 552 км+486 автодороги М-06 направление прибора г. Зубра (ограничение скорости 90 км/ч)

на 528 км+459 автодороги М-06 направление прибора г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 523 км+260 автодороги М-06 направление прибора М. Чоп (ограничение скорости 50 км/ч)

на 439 км+352 автодороги М-06 направление прибора ул. Победы, г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 541км + 451 автодороги М-06 направление направления прибора с. Сосновка (ограничение скорости 50 км/ч)

на 541 км+296 автодороги М-06 направление прибора г. Каменнополь (ограничение скорости 50 км/ч)

на 510 км+120 автодороги М-06 направление прибора м. Запросов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 3 км+064 автодороги Н-17 направление прибора г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч)

Запорожская область (4 прибора контроля):

на 2 км+090 автодороги Н-15 направление прибора г. Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч)

на 526 км+590 автодороги Н-08 направление прибора г. Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч)

на 310 км+530 автодороги М-18 направление прибора г. Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч)

на 310 км+722 автодороги М-18 направление прибора г. Мелитополь (ограничение скорости 90 км/ч)

Закарпатская область (2 прибора контроля)

на 772 км+750 автодороги М-06 направление прибора г. Ужгород (ограничение скорости 50 км/ч)

на 780 км+785 автодороги М-06 направление прибора г. Мукачево (ограничение скорости 50 км / ч)

Одесская область (1 прибор контроля):

на 3 км+015 автодороги Т-16−28 направление прибора г. Киев (ограничение скорости 90 км/ч)

В Министерстве внутренних дел добавили, что по состоянию на 28 сентября на украинских дорогах работают уже 158 камер. Кроме того, в ведомстве анонсировали новую волну камер.

Напомним, на украинских дорогах появятся автомобили Министерства внутренних дел без опознавательных знаков. Эти машины будут скрытно контролировать скорость других автомобилей на дороге и фиксировать нарушения правил дорожного движения.