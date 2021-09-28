Цена газа в Европе установила новый исторический рекорд. Фото: УП

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Цена газа в Европе официально преодолела предыдущий исторический максимум, установленный в марте 2018 года.

Цена подскочила вслед за ценами в Азии и впервые в истории преодолела отметку 1 тыс. долл. за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

С весны 2021 года цены на газ в Европе подскочили уже в четыре раза. Одной из основных причин стал низкий запас в европейских подземных газохранилищах, а также острая нехватка сжиженного природного газа.

Цена котировок на газ в Европе в последнее время неразрывно сказывается на ценах на акции «Газпрома».

Также продолжает дорожать нефть — цена Brent преодолела отметку в 80 долл. за баррель впервые с октября 2018 года на фоне растущей обеспокоенности трейдеров сокращением запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы.

Напомним, «Газпром» отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину и выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода «Ямал-Европа». О таких решениях российского газового монополиста свидетельствуют итоги аукционов бронирования на октябрь.