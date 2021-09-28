Киев ответит без жалости и сочувствия - Кулеба о договоре Венгрии с «Газпромом»

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Украина ответит на удар со стороны Венгрии, которая подписала долгосрочный контракт с российским газовым монополистом «Газпром» на поставку природного топлива в обход нашей страны.

Это не будет только политический шаг — отмена заседания комиссии, которая является главным органом двустороннего сотрудничества. Мы будем принимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации, — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в телеэфире программы «Свобода слова» на ICTV.

Главный дипломат Украины заверил, что не считает, что Будапешт видит Киев исключительно через призму российской политики. По его словам, Венгрия ведет другую игру, которая заключается в том, чтобы «параллельно достигать прогресса» в отношениях и с Украиной и со страной-агрессором. Он отметил, что подобную тактику нельзя использовать вечно, поскольку рано или поздно она заведет в точку конфликта.

Кулеба также напомнил, что Киев перенес заседание межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на более поздний срок.

Мы имеем страну, Венгрию, которая является членом ЕС и членом НАТО, при этом имеет особые отношения с Россией и нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы ответим на него соответственно. Здесь не должно быть никакого сожаления и сочувствия, — подытожил глава внешнеполитического ведомства.



Напомним, 27 сентября Венгрия подписала долгосрочный контракт с российским монополистом «Газпром» на поставку газа в обход Украины. Киев выразил удивление и разочарование этим решением. МИД инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

После контракта с «Газпромом» оператор газотранспортной системы Украины ожидает значительного сокращения или полной остановки транзита в Венгрию через нашу страну.