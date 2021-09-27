Венгрия будет качать российский газ в обход Украины, Киев апеллирует к Европе

https://racurs.ua/n160783-vengriya-budet-kachat-rossiyskiy-gaz-v-obhod-ukrainy-kiev-apelliruet-k-evrope.html

Ракурс

Венгрия подписала контракт с РФ о поставках газа в обход Украины. Новый контракт рассчитан на 15 лет с возможностью пересмотра условий через 10 лет.

Будапешт получит 4,5 млрд куб. м газа в год — 3,5 млрд через Сербию по газопроводу «Турецкий поток» и по его сухопутному продолжению, а также еще миллиард кубометров — через Австрию.

Глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что договоренность с Венгрией является частью стратегии РФ по лишении Украины статуса транзитного государства.

О поставках российского газа в Венгрию в обход Украины до конца 2036 года сообщает Deutsche Welle.

Договор подписали в Будапеште министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Украинский МИД обнародовал заявление, в котором говорится о недоумении и разочаровании решением Венгрии подписать контракт с «Газпромом».

Киев считает договор «политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля».

В МИД заявили, что Венгрии и в дальнейшем выгоднее и быстрее получать газ транзитом через разветвленную ГТС Украины.

Украина обратится в Европейскую Комиссию, чтобы она оценила соответствие нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

Кроме того, украинские дипломаты не приедут на очередное заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться 29−30 сентября.

Венгрия покрывает свои потребности в газе за счет РФ, получая топливо через Украину. Страна диверсифицировала газовый импорт, проложив интерконнекторы с большинством соседних государств и обеспечив поставки от Royal Dutch Shell через порт для приема сжиженного газа в Хорватии.