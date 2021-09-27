Кремль приревновал пост Путина к главе Татарстана. Фото: politeka.net

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В России должна существовать только одна должность президента — президента РФ.

Так в Кремле прокомментировали вопрос о том, сохранится ли пост президента в Татарстане в том случае, если Дума примет закон о переименовании должностей губернаторов в глав регионов. Сейчас только в Татарстане руководитель республики имеет пост президента. Об этом пишет РИА «Новости».

Конечно, должность президента в стране должна быть одна, но вместе с тем существует специфика некоторых регионов, в том числе упомянутого Татарстана. Президент с пониманием относится к этой специфике, но с другой стороны будущее покажет, насколько возможны перспективы того, чтобы это все было приведено к единому знаменателю, — заявил спикер Путина Дмитрий Песков.

Сегодня, 27 сентября, в Государственную думу России внесли законопроект, по которому все губернаторы должны называться главами регионов. При этом сохранят названия своих должностей сохранят руководители Москвы, Санкт-Петербурга и оккупированного Севастополя.

Как известно, Татарстан с 2010 года возглавляет президент Рустам Минниханов.

Напомним, историки объяснили, почему президент страны-агрессора Владимир Путин говорит про «один народ» с украинцами. Оказалось, что причина подобных убеждений в собственной неполноценности российской империи без украинской составляющей, так как империи не могут существовать без сателлитов — стран, которые эту империю создают.

Источник: РИА «Новости»