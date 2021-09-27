Кремль приревнував посаду Путіна до глави Татарстану. Фото: politeka.net

https://racurs.ua/ua/n160782-kreml-pryrevnuvav-posadu-putina-do-glavy-tatarstanu.html

Ракурс

У Росії повинна існувати тільки одна посада президента — президента РФ.

Так у Кремлі прокоментували питання про те, чи збережеться пост президента в Татарстані в тому випадку, якщо Дума ухвалить закон про перейменування посад губернаторів у глав регіонів. Зараз лише в Татарстані керівник республіки має посаду президента. Про це пише РІА «Новости».

Звичайно, посада президента в країні повинна бути одна, але разом з тим існує специфіка деяких регіонів, у тому числі згаданого Татарстану. Президент з розумінням ставиться до цієї специфіки, але з іншого боку майбутнє покаже, наскільки можливі перспективи того, щоб це все було приведено до єдиного знаменника, — заявив спікер Путіна Дмитро Пєсков.

Сьогодні, 27 вересня, у Державну думу Росії внесли законопроект, за яким всі губернатори повинні називатися главами регіонів. При цьому збережуть назви своїх посад збережуть керівники Москви, Санкт-Петербурга та окупованого Севастополя.

Як відомо, Татарстан з 2010 року очолює президент Рустам Мінніханов.

Нагадаємо, історики пояснили, чому президент країни-агресора Володимир Путін говорить про «один народ» з українцями. Виявилося, що причина подібних переконань у неповноцінності російської імперії без української складової, оскільки імперії не можуть існувати без сателітів — країн, які цю імперію створюють.

Джерело: РІА «Новости»