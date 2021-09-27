Нову спадковість у людського зросту виявили вчені

Зріст. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160781-novu-spadkovist-u-ludskogo-zrostu-vyyavyly-vcheni.html

Ракурс

Наукове відкриття вдалося зробити вченим — співробітники Інституту Броуда досліджували 118 послідовностей ДНК і змогли виявити закодовану інформацію.

Серед показників, зокрема, знайшли зріст. Про це повідомляє Science.

Ці 118 послідовностей були взяті з геномів понад 400 тис. осіб, про яких було також відомо, якого вони зросту, який у них рівень ліпопротеїнів у крові, який рівень сечовини та безліч інших медичних показників.

Дослідники знайшли 19 ознак, які суттєво залежали від тандемних повторів у генах. Серед цих ознак був і рівень ліпопротеїнів у крові, і деякі особливості роботи нирок, і ймовірність подагри, і зріст.

З’ясувалося, що залежно від довжини тандемних повторів у гені ACAN, зріст різних людей міг відрізнятися на 3,2 см. Білок аггрекан, закодований у гені ACAN, утримує воду в матриксі, і відомо, що великий аггрекан утримує більше води.

Як це впливає на зріст, поки незрозуміло, але зв’язок між збільшенням через тандемні повтори аггреканом і зростом цілком очевидний, вважають вчені. Вони сподіваються вивчити це явище краще, проводячи додаткові дослідження.

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Джерело: Science