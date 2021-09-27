Новую наследственность у человеческого роста обнаружили ученые

Рост. Фото: istock

https://racurs.ua/n160781-novuu-nasledstvennost-u-chelovecheskogo-rosta-obnarujili-uchenye.html

Ракурс

Научное открытие удалось сделать ученым — сотрудники Института Броуда исследовали 118 последовательностей ДНК и смогли обнаружить закодированную информацию.

Среди показателей, в том числе, нашли рост. Об этом сообщает Science.

Эти 118 последовательностей были взяты из геномов более 400 тыс. человек, про которых было также известно, какого они роста, какой уровень липопротеинов у них в крови, какой уровень мочевины и множество других медицинских показателей.

Исследователи нашли 19 признаков, которые сильно зависели от тандемных повторов в генах. Среди этих признаков был и уровень липопротеинов в крови, и некоторые особенности работы почек, и вероятность подагры, и рост.

Оказалось, что в зависимости от длины тандемных повторов в гене ACAN рост разных людей мог отличаться на 3,2 см. Белок аггрекан, закодированный в гене ACAN, удерживает воду в матриксе, и известно, что крупный аггрекан удерживает больше воды.

Как это влияет на рост, пока неясно, но связь между увеличивающимся из-за тандемных повторов аггреканом и ростом вполне очевидна, считают ученые. Они надеются изучить это явление лучше, проведя дополнительные исследования.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему деревья растут в основном ночью.

Источник: Science