Этруски. Фото: science

https://racurs.ua/n160770-gerodot-oshibalsya-istinnoe-proishojdenie-etruskov-ustanovili-genetiki.html

Ракурс

Этруски были коренным населением Апеннин, а не мигрантами с Ближнего Востока, как считалось ранее.

Такую теорию доказывает новое исследование генетиков из Института Макса Планка, Тюбингенского университета и Университета Флоренции. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

По мнению ученых, ДНК древних этрусков тесно связана с другими местными популяциями. Таким образом, их выводы противоречат гипотезе Геродота и Гелланика с Лесбоса, что этруски на самом деле мигрировали в Италию из Западной Анатолии.

В результате секвенирования ДНК из каменистой части височной кости и образцов зубов выяснилось, что геном людей из Этрурии и Южной Италии практически неотличить от генетического материала, извлеченного из останков италиков, населявших Апеннинский полуостров и прилегающие острова.

Хотя этруски оказались потомками индоевропейских племен, их предки утратили свой язык после прихода в Италию. До римского завоевания этруски сохраняли свою культуру, которая была уникальной для региона. Также ученые пишут о перемещениях людей в многонациональной Римской империи, в том числе рабов, которые со временем обретали свободу и смешивались с местными. Однако не ясно, почему именно рабы с Ближнего Востока оставили столь явный генетический след на карте Италии.

После падения Западной Римской империи в геноме жителей Центральной Италии начинают появляться черты населения Северной Европы. Скорее всего, их привнесли германские народы, которые правили большей частью севера и центра Италии. Затем «примеси» в геном населения центральных регионов Италии практически прекращаются.

Напомним, ранее мы сообщали, что тяжелое течение болезни COVID-19 могут провоцировать гены неандертальцев. Такую взаимосвязь обнаружили генетики из Швеции и Германии.

Источник: Science Advances