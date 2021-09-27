Етруски. Фото: science

https://racurs.ua/ua/n160770-gerodot-pomylyavsya-spravjnie-pohodjennya-etruskiv-vstanovyly-genetyky.html

Ракурс

Етруски були корінним населенням Апеннін, а не мігрантами з Близького Сходу, як вважалося раніше.

Таку теорію доводить нове дослідження генетиків з Інституту Макса Планка, Тюбінгенського університету й Університету Флоренції. Результати роботи опубліковані в журналі Science Advances.

На думку вчених, ДНК стародавніх етрусків тісно пов’язана з іншими місцевими популяціями. Тому їхні висновки суперечать гіпотезі Геродота й Гелланіка з Лесбосу, ​​що етруски насправді мігрували до Італії з Західної Анатолії.

У результаті секвенування ДНК із кам’янистої частини скроневої кістки і зразків зубів з’ясувалося, що геном людей з Етрурії й Південної Італії практично не відрізняється від генетичного матеріалу, вилученого з останків італіків, що населяли Апеннінський півострів і прилеглі острови

Хоча етруски виявилися нащадками індоєвропейських племен, їхні предки втратили свою мову після приходу до Італії. До римського завоювання етруски зберігали свою культуру, яка була унікальною для регіону. Також вчені пишуть про переміщення людей у багатонаціональній Римської імперії, зокрема й рабів, які з часом отримували свободу і змішувалися з місцевими. Однак не ясно, чому саме раби з Близького Сходу залишили такий потужний генетичний слід на карті Італії.

Після падіння Західної Римської імперії в геномі жителів Центральної Італії починають з’являтися риси населення Північної Європи. Швидше за все, їх привнесли німецькі народи, які правили здебільшого на півночі та в центрі Італії. Потім «домішки» в геномі населення центральних регіонів Італії практично припиняються.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що важкий перебіг хвороби COVID-19 можуть провокувати гени неандертальців. Такий взаємозв'язок виявили генетики зі Швеції та Німеччини.

Джерело: Science Advances