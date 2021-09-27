В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n160769-kovidnyh-hvoryh-z-harkova-vezut-u-rayony-likarni-perepovneni.html

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У Харкові на 90% заповнені розташовані в місті опорні COVID-лікарні. Деяких пацієнтів можуть везти до лікарень районів області, оскільки в регіоні існує єдина госпітальна база з COVID.

Тож для того, щоб формувати резерв ліжок, людей направляють, залежно від вільних ліжок, у додаткові лікарні, розташовані в районах області. Про це сьогодні, 27 вересня, повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на директора обласного Департаменту охорони здоров’я Максима Хаустова.

У нас немає поділення на міські чи обласні, всі ці лікарні дозволені МОЗ для лікування хворих (з COVID-19 — ред.), у нас база — 13 лікарень, — зазначив він.

Зазначається, що у списку опорних лікарень Харкова — шість медзакладів.

23 вересня заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк повідомляв, що в області для хворих на COVID-19 є 3 тис. 15 ліжок, з яких 2 тис. 10 — з централізованим киснем.

Станом на сьогодні, 27 вересня, Харківська область перебуває у «помаранчевій» карантинній зоні. За оцінками епідеміологів, регіон за два-три тижні може потрапити до «червоної» зони карантину.

Джерело: «Суспільне»