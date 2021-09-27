Штам коронавірусу «Дельта» став домінуючим в Україні. Фото: medicover.ua

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Більшість нових виявлених випадків коронавірусу в Україні припадає на штам «Дельта».

При цьому швидкість поширення індійського штаму зросла в рази. Одна людина може в середньому інфікувати від п’яти до восьми осіб при інтенсивному спілкуванні, в разі перебування в замкнутому приміщенні тощо. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю для «РБК-Україна».

Ми точково беремо інформацію з кожної області та бачимо, що всі випадки, які зараз секвенуються і виявляються — це «Дельта», — зазначив Кузін.

При цьому в МОЗ наголошують, що не завжди кишкові розлади свідчать про стовідсоткове зараження коронавірусом. Зараз медики стикаються з тим, що клінічний перебіг «Дельти» є дещо іншим, початкові симптоми також дещо відрізняються.

Але, думаю, що після того, як ми або отримаємо офіційну позицію ВООЗ, або зберемо доказову інформацію про симптоми, які є найбільш характерними, тоді ми вже зможемо вийти з офіційним роз’ясненням, — зазначив Кузін.

Головний санлікар додав, що в інших країнах реєстрували невеликий відсоток атипових симптомів. Наголосив, що перебіг «ковіду» та «Дельта"-штаму починається як звичайна гостра респіраторна вірусна інфекція: нежить, слабкість, підвищення температури тіла. Вакциновані особи при інфікуванні мають стерту субклінічну форму захворювання, яка протікає простіше і без типових симптомів.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я прогнозують, що пік захворюваності коронавірусом в Україні може відбутися вже в листопаді. При цьому епідеміологічна ситуація може погіршитися вже у жовтні, якщо кількість інфікованих продовжуватиме зростати.

Джерело: «РБК-Україна»