Яппі. Фото: Коммерсант

https://racurs.ua/ua/n160768-tiktok-rosiyskogo-rozlyvu-gazprom-testuie-analog-kytayskoyi-socmereji.html

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TikTok для росіян хоче створити «Газпром» — компанія зареєструвала товарний знак Yappy.

Додаток Yappy вже є в AppStore, але поки працює у форматі закритого тестування. Про це повідомляє «Коммерсант».

Yappy планують запустити наприкінці 2021 року. У бета-тестуванні беруть участь близько 300 блогерів щомісяця. Сам додаток Yappy розробили на основі додатка «Ямолодец», який «Газпром-медіа» купила в грудні 2020 року.

Цільова аудиторія програми — користувачі 14−34 років, які «захоплені саморозвитком і кар'єрою і для яких важливі особисте визнання й матеріальний успіх», стверджують у компанії.

Експерти вважають, що для конкуренції з китайським TikTok додатку потрібні будуть мільярди рублів на залучення авторів і користувачів. TikTok в липні 2020 року став четвертою за популярністю соцмережею в Росії, у додаток хоч раз заходили 32% росіян старше 12 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що щоби зняти відеоролик для соцмережі TikTok, дві школярки в Росії спалили цілу ферму. Дівчата вирішили записати яскраве відео, щоби зібрати перегляди для свого каналу в соцмережі.

Джерело: Коммерсант