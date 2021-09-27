Яппи. Фото: Коммерсант

https://racurs.ua/n160768-tiktok-rossiyskogo-razliva-gazprom-testiruet-analog-kitayskoy-socseti.html

Ракурс

TikTok для россиян хочет создать «Газпром» — компания зарегистрировала товарный знак Yappy.

Приложение Yappy уже есть в AppStore, но пока работает в формате закрытого тестирования. Об этом сообщает «Коммерсант».

Yappy планируют запустить в конце 2021 года. В бета-тестировании принимают участие около 300 блогеров ежемесячно. Само приложение Yappy разработали на основе приложения «Ямолодец», которое «Газпром-медиа» купила в декабре 2020 года.

Целевая аудитория программы — пользователи 14−34 лет, «увлеченные саморазвитием и карьерой и для которых важны личное признание и материальный успех», утверждают в компании.

Эксперты считают, что для конкуренции с китайским TikTok приложению нужны будут миллиарды рублей на привлечение авторов и пользователей. TikTok в июле 2020 года стал четвертой по популярности соцсетью в России, в приложение хоть раз заходили 32% россиян старше 12 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что для того, чтобы снять видеоролик для соцсети TikTok, две школьницы в России сожгли целую ферму. Девушки решили записать яркое видео, чтобы собрать просмотры для своего канала в соцсети.

Источник: Коммерсант